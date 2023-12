Um Ihre Weihnachtszeit zu versüßen, haben wir ein Weihnachtsgeschenk für Sie.

Die Ballsaison ist im vollen Gange und falls Sie noch auf der Suche nach einem Ballkleid sind, dann kommen Sie am Donnerstag 28.12.2023, Freitag 29.12.2023, oder Samstag 30.12.2023 in unseren Traditionsbetrieb in 8243 Pinggau, Hauptplatz 6 und erhalten minus 20 Prozent auf das gesamte Ballkleidersortiment.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …